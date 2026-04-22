Eurodelirio di Albanese | da Bruxelles attacca Italia e Germania complici di genocidio E fa la vittima

La relatrice dell’Onu ha recentemente rilasciato dichiarazioni in cui ha accusato Italia e Germania di essere complici di genocidio. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni e critiche, mentre lei si è presentata come vittima di un presunto attacco. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, attirando l’attenzione su temi di politica internazionale e responsabilità degli Stati.

Francesca Albanese stupisce ancora. In negativo. Più che una relatrice Onu sembra ormai un’ospite militante con microfono internazionale. Stavolta il bersaglio sono l’Italia della premier Meloni e la Germania del cancelliere Merz, finite nel mirino per non essersi piegate alla linea più radicale sul conflitto in Medio Oriente. Dal Parlamento europeo, durante una conferenza sulle sanzioni Usa, Albanese ha scelto toni da requisitoria: “È anche colpa vostra se il genocidio continua”. Un’accusa pesantissima, sparata senza troppi giri di parole contro governi democraticamente eletti. Il motivo? Non aver sospeso l’accordo di associazione tra Ue e Israele.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Eurodelirio di Albanese: da Bruxelles attacca Italia e Germania “complici di genocidio”. E fa la vittima Notizie correlate Accordo UE-Israele: Italia e Germania bloccano le sanzioni. Siamo sempre più complici di genocidioItalia e Germania si oppongono alla revisione dell’accordo UE-Israele chiesta dalla Spagna. Leggi anche: Il ritorno della Albanese: "Io vittima delle sanzioni". Poi l'attacco a Roma e Berlino: "Il genocidio è colpa vostra"