Accordo UE-Israele | Italia e Germania bloccano le sanzioni Siamo sempre più complici di genocidio

L’Italia e la Germania hanno deciso di opporsi alla richiesta di revisione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele, avanzata dalla Spagna. Le due nazioni hanno bloccato l’adozione di nuove sanzioni, evidenziando una posizione di resistenza rispetto alle mosse europee contro Israele. La discussione riguarda le differenze di approccio tra le sanzioni contro la Russia e le azioni in Gaza, alimentando un dibattito sulle modalità di intervento dell’Unione Europea in queste situazioni.