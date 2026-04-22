Euro presto le nuove banconote | quando arriveranno Addio al taglio da 500

Tra poche settimane entreranno in circolazione le nuove banconote in euro, con un design aggiornato rispetto alle versioni precedenti. Dopo vent’anni, le banconote saranno sostituite per riflettere un’immagine più moderna e rappresentativa della diversità europea. Al contempo, il taglio da 500 euro sarà eliminato dalla circolazione, mentre le altre denominazioni rimarranno in uso. La sostituzione avverrà progressivamente, senza indicazioni precise sulla data di lancio.

(Adnkronos) – "Dopo vent’anni è il momento di rinnovare l’aspetto delle nostre banconote affinché i cittadini europei di ogni età e provenienza vi si possano riconoscere". Queste le parole di Christine Lagarde, presidente della Bce. Nel 2021 l'annuncio dell'intenzione di rinnovare la veste grafica di sei tagli dell'euro (5, 10, 20, 50, 100 e 200). A fine aprile 2026 una tappa importante di questo processo. Le prime banconote in euro sono entrate in circolazione il 1o gennaio 2002. Nel dicembre 2021 l'annuncio della volontà di rinnovare la veste grafica delle banconote in euro nell’ambito del processo di sviluppo di una nuova serie.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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