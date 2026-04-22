Euro poco mosso a 1,1748 dollari

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina l’euro si è mosso poco sui mercati valutari internazionali. La moneta europea viene scambiata a 1,1748 dollari, con un aumento dello 0,03 per cento, e a 187,07 yen, in calo dello 0,04 per cento. Le variazioni sono state minime e non hanno segnato grandi cambiamenti rispetto alle sessioni precedenti.

Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari internazionali. La moneta del Vecchio Continente viene scambiata a 1,1748 dollari (+0,03%) e a 187,07 yen (-0,04%).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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