Euro poco mosso a 1,1748 dollari

Questa mattina l’euro si è mosso poco sui mercati valutari internazionali. La moneta europea viene scambiata a 1,1748 dollari, con un aumento dello 0,03 per cento, e a 187,07 yen, in calo dello 0,04 per cento. Le variazioni sono state minime e non hanno segnato grandi cambiamenti rispetto alle sessioni precedenti.