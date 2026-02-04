Colico in provincia di Sondrio? A maggio il referendum

I cittadini di Colico devono decidere il loro futuro. Il Comune ha annunciato che il referendum si terrà domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Le urne saranno aperte per permettere agli abitanti di scegliere se rimanere in provincia di Sondrio o cambiare. La decisione riguarda direttamente la loro appartenenza provinciale e si aspetta una partecipazione importante.

Da qualche giorno è ufficiale: i cittadini di Colico saranno chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per decidere il futuro della propria appartenenza provinciale. Il referendum consultivo sul possibile passaggio dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio si terrà in via autonoma.

