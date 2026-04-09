Lazio | +10% per la cultura 20 milioni per rilanciare i territori

La Regione Lazio ha approvato il Programma Operativo Annuale 2026, destinando oltre 20,5 milioni di euro alle attività culturali e agli spettacoli dal vivo. Questa decisione prevede un aumento del 10% rispetto all’anno precedente per il settore culturale, con l’obiettivo di sostenere e rilanciare i territori della regione. La cifra sarà utilizzata per finanziare progetti e iniziative nel campo della cultura e dello spettacolo.

La Regione Lazio ha dato il via libera al Programma Operativo Annuale 2026, stanziando una cifra superiore ai 20,5 milioni di euro per sostenere l’intero comparto culturale e lo spettacolo dal vivo. La decisione mira a potenziare le risorse destinate ai territori, garantendo che la promozione artistica non sia concentrata solo nei grandi centri ma raggiunga ogni comunità della regione. Il piano approvato segna un incremento del 10,21% rispetto ai fondi messi a disposizione nel corso del 2025, confermando una traiettoria di crescita per il settore. L’obiettivo dichiarato dall’assessore Baldassarre è quello di trasformare la cultura in un pilastro strategico capace di generare occupazione e di favorire la coesione sociale, evitando che l’accesso alle attività culturali rimanga un privilegio riservato a pochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: +10% per la cultura, 20 milioni per rilanciare i territori Leggi anche: Il "Turismo delle radici" diventa realtà: 200 milioni per rilanciare i territori d'origine Alluvioni e frane, Cia Romagna: "Urgente lo sblocco dei 20 milioni per i territori colpiti"Cia Romagna esprime apprezzamento per la richiesta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna di inserire i 20 milioni di euro della Legge 100 del 23... Argomenti più discussi: Regione Lazio, 20,5 milioni per cultura e spettacolo dal vivo nel Programma Operativo Annuale 2026; Spettacolo dal vivo e promozione culturale: stanziati oltre 20,5 milioni di euro; Cultura, la Regione Lazio accelera: pronti 20,5 milioni di euro per lo spettacolo dal vivo; Lazio del vino, la Regione pronta per la vetrina del Vinitaly 2026. CPI REGIONE LAZIO - Graduatoria Definitiva, n.10 Operatori per i servizi generali presso Ministero cultura, tempo pieno ed indeterminatoAvviamento a selezione presso Ministero della cultura di complessive n. 10 unità con mansioni di conducente di mezzi per il trasporto di merci e persone E' in pubblicazione dal 01/12/2025 la ... regione.lazio.it Sarri, il girone di fuoco tra Serie A e Coppa Italia: la Lazio si gioca tutto in 10 giorni - facebook.com facebook #Lazio, Taylor mondiale: Koeman tiene in corsa il laziale dopo l’exploit con Sarri x.com