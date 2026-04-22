ETRA trasforma i rifiuti in risorse | l’economia circolare nel Veneto

In data 22 aprile 2026, in occasione della giornata mondiale dedicata alla tutela ambientale, la società ETRA ha presentato un piano volto a migliorare la gestione dei rifiuti nel Veneto. La strategia si concentra sulla trasformazione dei rifiuti in risorse attraverso un modello di economia circolare, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili. La società ha ribadito il proprio impegno in questa direzione, evidenziando la volontà di integrare il recupero e il riciclo nel suo operato quotidiano.

In occasione della celebrazione mondiale dedicata alla protezione del pianeta, avvenuta questo mercoledì 22 aprile 2026, la società ETRA ha ribadito la propria missione di tutela ambientale attraverso un piano che coniuga gestione pratica delle risorse e visione a lungo termine. Il messaggio, centrato sul concetto di recuperare la capacità di immaginare un domani migliore, è stato declinato in linee d’azione concrete per il territorio che abbraccia le province di Padova, Vicenza e Treviso. Il tema dell’anno, proposto dalla Fondazione Earth Day Italia insieme al Movimento dei Focolari, invita a riappropriarsi della forza dell’immaginazione per proteggere la salute della biosfera e l’essere umano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ETRA trasforma i rifiuti in risorse: l’economia circolare nel Veneto Notizie correlate Cascina premiata a "Rifiuti ed Economia Circolare"Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare” per gli importanti risultati... L’economia circolare ci salverà dall’effetto rifiutiSarà capitato ad ognuno di noi di vedere le preoccupanti immagini delle distese infinite di vestiti usati abbandonati in discariche o accumulati in... Contenuti di approfondimento Veneto. Rifiuti sanitari pericolosi: Sterizzarli ‘in loco’ per renderli inoffensiviPer le amministrazioni sanitarie la sterilizzazione immediata potrebbe divenire la soluzione al rischio ambientale e igienico-sanitario. Oltre ad un modo efficace per risparmiare sulle spese di ... quotidianosanita.it TARIFFA RIFIUTI: UNA GUIDA PER CONOSCERE IL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO E LE POSSIBILITÀ DI AGEVOLAZIONEÈ in distribuzione in questi prossimi giorni a tutte le utenze domestiche e non domestiche di ETRA S.p.A Società benefit l’opuscolo Guida alla nuova Tariffa Rifiuti. Per famiglie e attività, uno ... corrieredelveneto.corriere.it