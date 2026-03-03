L’economia circolare ci salverà dall’effetto rifiuti

L’economia circolare mira a ridurre i rifiuti promuovendo il riutilizzo e il riciclo di materiali e prodotti. Recentemente sono state diffuse immagini di grandi accumuli di vestiti usati in discarica, evidenziando il problema crescente dei rifiuti tessili. Sono stati segnalati anche interventi e iniziative volte a promuovere pratiche più sostenibili nel settore della moda e della gestione dei rifiuti.

Sarà capitato ad ognuno di noi di vedere le preoccupanti immagini delle distese infinite di vestiti usati abbandonati in discariche o accumulati in enormi montagne. Oggi abbiamo il dovere di fermarci a riflettere: quando un vestito non ci piace più o non lo indossiamo, invece di buttarlo, possiamo regalargli una seconda vita. L’ industria della moda è infatti una delle più inquinanti al mondo e ogni anno produce enormi quantità di rifiuti tessili, consumando acqua, energia e risorse naturali. Spesso compriamo più abiti di quanti ne abbiamo davvero bisogno e, senza rendercene conto, contribuiamo a un problema ambientale molto serio. Anche se molte persone acquistano e buttano capi con facilità, oggi stanno emergendo soluzioni concrete per ridurre lo spreco e trasformare gli abiti usati in qualcosa di nuovo, utile e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

