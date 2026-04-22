Esulta per il primo posto ma lo sorpassano al traguardo! Clamoroso alla Delaware Marathon

Durante la maratona di Delaware, il concorrente di 24 anni ha corso per oltre 42 chilometri in testa, avvicinandosi alla linea d’arrivo con le braccia alzate in segno di vittoria. Tuttavia, pochi metri prima del traguardo, un altro atleta lo ha superato, conquistando il primo posto. La corsa si è conclusa con il nuovo vincitore che ha tagliato il traguardo davanti a lui, lasciando Carson Mello con la sua esultanza rimasta senza premio.

Carson Mello è diventato, per sua sfortuna, l'uomo del momento negli USA. Dopo aver dominato per 42,2 chilometri la maratona di Delaware, il 24enne ha alzato le braccia a pochi metri dal traguardo, esultando per il trionfo che sentiva già in tasca. Peccato che, proprio sul più bello, Joshua Jackson l'ha rimontato e gli ha strappato il primo posto. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esulta per il primo posto ma lo sorpassano al traguardo! Clamoroso alla Delaware Marathon Notizie correlate Beffa alla Delaware Marathon: Mello perde la vittoria negli ultimi metri dopo la festa anticipataCarson Mello è il podista beffato a pochi passi dalla linea del traguardo: dopo aver dominato la Maratona di 42,2 Km, rallenta e alza le braccia per... Leggi anche: Milano Marathon 2026, cambia tutto: il nuovo percorso e lo storico traguardo in Duomo