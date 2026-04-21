Beffa alla Delaware Marathon | Mello perde la vittoria negli ultimi metri dopo la festa anticipata
Durante la maratona in Delaware, il corridore ha condotto la gara fino agli ultimi metri, quando ha rallentato e ha iniziato a festeggiare. Poco dopo, un altro atleta lo ha superato, conquistando la vittoria. Mello aveva mantenuto un vantaggio considerevole, ma la sua esultanza anticipata gli è costata il risultato finale. La corsa si è conclusa con il sorpasso nel tratto finale, lasciando il pubblico senza un vincitore certo fino all'ultimo istante.
Carson Mello è il podista beffato a pochi passi dalla linea del traguardo: dopo aver dominato la Maratona di 42,2 Km, rallenta e alza le braccia per esultare ma non si accorge che sta per essere superato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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