Beffa alla Delaware Marathon | Mello perde la vittoria negli ultimi metri dopo la festa anticipata

Durante la maratona in Delaware, il corridore ha condotto la gara fino agli ultimi metri, quando ha rallentato e ha iniziato a festeggiare. Poco dopo, un altro atleta lo ha superato, conquistando la vittoria. Mello aveva mantenuto un vantaggio considerevole, ma la sua esultanza anticipata gli è costata il risultato finale. La corsa si è conclusa con il sorpasso nel tratto finale, lasciando il pubblico senza un vincitore certo fino all'ultimo istante.