Estrazione Million Day di oggi 22 aprile 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

L'estrazione del Million Day di oggi, 22 aprile 2026, si è svolta come di consueto e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. La lotteria, che si tiene ogni giorno, prevede l'estrazione di cinque numeri tra quelli disponibili. I risultati di questa giornata sono disponibili immediatamente dopo l'evento, offrendo ai partecipanti la possibilità di verificare subito eventuali vincite.

Estrazione Million Day oggi mercoledì 22 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 22 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 22 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 22 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledì Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 17/01/2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 8 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 15 aprile 2026: i numeri vincenti di mercoledìEstrazione Million Day oggi mercoledì 15 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 12 aprile 2026: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 19 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 21 aprile. Million Day, numeri vincenti di oggi 19 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day dell'ultima estrazione di oggi, 19 aprile 2026, delle ore 20:30: scopriamo le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 22 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di giovedì 09 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook