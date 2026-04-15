Live Theatre nel cuore di Mind Bennato Ruffini e il Latin Festival

Durante l’estate 2025, il Milano Latin Festival si è svolto nel cuore di Mind, durando due mesi e attirando ogni giorno migliaia di visitatori. La manifestazione ha proposto concerti all’aperto, stand tematici e allestimenti scenografici, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Tra gli artisti presenti, si sono esibiti cantanti noti, contribuendo a rendere l’evento uno dei momenti più attesi della stagione.

Il test è stato il Milano Latin Festival. Siamo nell’estate 2025, per due mesi, ogni giorno, ha ospitato concerti open air, stand tematici e allestimenti scenografici, oltre all’effervescenza di migliaia di persone. Ora il Mind Live Theatre, la nuova venue outdoor di Mind è pronta per alzare il sipario su una stagione di eventi in cui si attendono oltre 150mila spettatori per un’esperienza di entertainment di qualità alle porte di Milano. L’infrastruttura, progettata per accogliere grandi eventi dal vivo e spettacoli open-air in occasione dell’Expo 2015, come il resto dell’area da oltre un milione di metri quadrati è stata rigenerata da Lendlease.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Live Theatre“ nel cuore di Mind. Bennato, Ruffini e il Latin Festival Mind live theatre: a Milano un maxi teatro all’aperto da 11mila spettatoriMilano, 13 aprile 2026 – A Milano sipario alzato sul Mind live theatre, la nuova grande venue outdoor di Milano situata nel cuore di Mind - Milano... Edoardo Bennato. Una leggenda al Beat Festival“Nel covo dei pirati, c’è poco da scherzare: chi non si arruola finisce in fondo al mare”.