UniCredit | Bonus fino a 2.770€ e welfare potenziato per i dipendenti italiani Aumentano anche i buoni pasto dal 2027

UniCredit ha deciso di premiare i propri dipendenti italiani con un bonus fino a 2.770 euro. L’azienda ha anche introdotto un welfare più ricco e aumenterà i buoni pasto dal 2027. La decisione mira a riconoscere il lavoro svolto e a offrire nuovi vantaggi ai dipendenti.

UniCredit Premia i Dipendenti con Bonus Fino a 2.770 Euro e Nuovi Vantaggi. UniCredit ha annunciato un significativo riconoscimento economico per i propri dipendenti in Italia, erogando bonus che possono raggiungere i 2.770 euro. L'iniziativa, frutto di un accordo sindacale, prevede anche un aumento dei buoni pasto a partire dal 2027 e la conferma di polizze assicurative a sostegno dei lavoratori. La decisione, giunta dopo un anno di risultati positivi per l'istituto, sottolinea l'importanza del capitale umano nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Un Riconoscimento al Valore del Lavoro.

