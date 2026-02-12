UniCredit premia i dipendenti bonus fino a 2.770 euro e buoni pasto più alti

UniCredit ha deciso di premiare i suoi dipendenti in Italia con un bonus che può arrivare fino a 2.770 euro. L’incremento rispetto all’anno scorso è di circa l’11%. Oltre al premio in denaro, i lavoratori riceveranno anche buoni pasto più alti. La decisione arriva dopo un anno positivo per la banca, che ha voluto riconoscere l’impegno del suo personale.

Tutti i dipendenti di UniCredit in Italia riceveranno un bonus aziendale fino a 2.770 euro, in aumento di circa l’11% rispetto all’anno precedente. Il gruppo bancario ha da poco siglato con le organizzazioni sindacali un accordo sul premio di produttività e welfare per l’esercizio 2025. La trattativa ha visto il coinvolgimento di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin. La misura rappresenta uno dei riconoscimenti di produttività più alti nel settore bancario italiano e include componenti monetarie e benefit come i buoni pasto, che aumentano di valore. Quanto vale, quando e come sarà erogato il premio per i lavoratori UniCredit. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti su UniCredit Bonus

