Spaccio in stazione a Ponte San Pietro e furto in ospedale a Bergamo | espulsi due cittadini irregolari

Due cittadini tunisini sono stati sfrattati dal territorio italiano. La Questura di Bergamo ha avviato le procedure di espulsione e li ha portati in un centro di rimpatrio. La decisione arriva dopo aver scoperto attività di spaccio alla stazione di Ponte San Pietro e un furto avvenuto in ospedale a Bergamo. Entrambi gli uomini sono irregolari e ora dovranno lasciare l’Italia.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ha dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini tunisini irregolari sul territorio nazionale, entrambi accompagnati in un centro di permanenza per il rimpatrio. Il primo era stato arrestato dai carabinieri giovedì 29 gennaio in stazione a Ponte San Pietro per spaccio di sostanze stupefacenti. Arrivato in Italia nel 2024 e con precedenti penali per spaccio e lesioni personali, aveva presentato istanza di protezione internazionale poi respinta dalla Commissione Territoriale di Roma. Il successivo ricorso è stato rigettato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 18 dicembre 2025.🔗 Leggi su Bergamonews.it

