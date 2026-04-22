Esplosione a Ivrea davanti al tribunale per una bomba carta caccia a un uomo in fuga su un' auto

Da virgilio.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, davanti al tribunale di Ivrea, si è verificata un'esplosione causata da una bomba carta. L'ordigno ha provocato una deflagrazione senza provocare danni materiali o feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini. È in corso la ricerca di un uomo che si sarebbe dato alla fuga a bordo di un'auto poco distante dall'evento.

Una bomba carta è stata lanciata nella notte contro la sede del tribunale di Ivrea (Torino). Un uomo ha raccontato di aver visto un’auto fuggire a velocità elevata poco dopo l’esplosione. Le indagini sono in corso per individuare l’autore dell’attentato e comprendere l’eventuale matrice del gesto. La bomba carta davanti al tribunale di Ivrea Intorno alle 21.00 c’è stata un’esplosione che ha dato origine a un incendio e a una colonna di fumo visibile a distanza. Il rogo si è verificato davanti al Tribunale di Ivrea, nel parcheggio di via Pavese a causa dell’esplosione di una bomba carta. Alcuni cittadini hanno riferito di aver sentito più detonazioni pochi istanti prima che si sprigionassero le fiamme.🔗 Leggi su Virgilio.it

esplosione a ivrea davanti al tribunale per una bomba carta caccia a un uomo in fuga su un auto
© Virgilio.it - Esplosione a Ivrea davanti al tribunale per una bomba carta, caccia a un uomo in fuga su un'auto

Notizie correlate

Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea, indagini in corsoUna bomba carta (o un grosso petardo) è esplosa nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026 nel parcheggio del tribunale di Ivrea, in via Pavese.

Bomba carta contro un’auto: arrestati un uomo e una donnaDue persone arrestate per l'attentato intimidatorio nella mattinata del 10 febbraio in via Capocci, nel quartiere Ater di San Silvestro Nuovo a...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Attentato alla procura di Ivrea: nel cortile è esplosa una bomba; Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea, indagini in corso; IVREA - ATTENTATO CONTRO LA PROCURA: FATTA ESPLODERE UNA BOMBA CARTA; Fumo e boati davanti al tribunale di Ivrea: artificieri al lavoro.

esplosione a ivrea davantiEsplosione a Ivrea davanti al tribunale per una bomba carta, caccia a un uomo in fuga su un'autoL'esplosione della bomba davanti al tribunale di Ivrea è avvenuta nella notte, sono in corso le indagini sulla matrice dell'attentato ... virgilio.it

Esplosione e incendio al Tribunale di Ivrea: ipotesi bomba carta, indagini a tutto campoFiamme nella notte nel parcheggio di via Pavese dopo alcune esplosioni segnalate dai residenti. Al lavoro Digos e Squadra mobile: non si esclude alcuna pista, ... torino.repubblica.it

Digita per trovare news e video correlati.