Esplosione a Ivrea davanti al tribunale per una bomba carta caccia a un uomo in fuga su un' auto

Nella notte, davanti al tribunale di Ivrea, si è verificata un'esplosione causata da una bomba carta. L'ordigno ha provocato una deflagrazione senza provocare danni materiali o feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini. È in corso la ricerca di un uomo che si sarebbe dato alla fuga a bordo di un'auto poco distante dall'evento.

Una bomba carta è stata lanciata nella notte contro la sede del tribunale di Ivrea (Torino). Un uomo ha raccontato di aver visto un’auto fuggire a velocità elevata poco dopo l’esplosione. Le indagini sono in corso per individuare l’autore dell’attentato e comprendere l’eventuale matrice del gesto. La bomba carta davanti al tribunale di Ivrea Intorno alle 21.00 c’è stata un’esplosione che ha dato origine a un incendio e a una colonna di fumo visibile a distanza. Il rogo si è verificato davanti al Tribunale di Ivrea, nel parcheggio di via Pavese a causa dell’esplosione di una bomba carta. Alcuni cittadini hanno riferito di aver sentito più detonazioni pochi istanti prima che si sprigionassero le fiamme.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Esplosione a Ivrea davanti al tribunale per una bomba carta, caccia a un uomo in fuga su un'auto Notizie correlate Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea, indagini in corsoUna bomba carta (o un grosso petardo) è esplosa nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026 nel parcheggio del tribunale di Ivrea, in via Pavese. Bomba carta contro un’auto: arrestati un uomo e una donnaDue persone arrestate per l'attentato intimidatorio nella mattinata del 10 febbraio in via Capocci, nel quartiere Ater di San Silvestro Nuovo a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Attentato alla procura di Ivrea: nel cortile è esplosa una bomba; Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea, indagini in corso; IVREA - ATTENTATO CONTRO LA PROCURA: FATTA ESPLODERE UNA BOMBA CARTA; Fumo e boati davanti al tribunale di Ivrea: artificieri al lavoro. Esplosione a Ivrea davanti al tribunale per una bomba carta, caccia a un uomo in fuga su un'autoL'esplosione della bomba davanti al tribunale di Ivrea è avvenuta nella notte, sono in corso le indagini sulla matrice dell'attentato ... virgilio.it Esplosione e incendio al Tribunale di Ivrea: ipotesi bomba carta, indagini a tutto campoFiamme nella notte nel parcheggio di via Pavese dopo alcune esplosioni segnalate dai residenti. Al lavoro Digos e Squadra mobile: non si esclude alcuna pista, ... torino.repubblica.it ASSALTO ALLE POSTE NEI MONTI DAUNI, doppia esplosione nella notte: paura tra i residenti a Celenza. Un cittadino avrebbe costretto i malviventi alla fuga l’articolo nei commenti - facebook.com facebook Gli allarmi di Busia (Anticorruzione): “Esplosione di appalti con affidamenti diretti. E l’abrogazione dell’abuso d’ufficio ha creato un vuoto di tutela” di @cdifoggia x.com