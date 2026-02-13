Bomba carta contro un’auto | arrestati un uomo e una donna

Luca Bianchi e Maria Rossi sono stati arrestati questa mattina a Cassino dopo aver lanciato una bomba carta contro un’auto in via Capocci, nel quartiere Ater di San Silvestro Nuovo. La polizia ha intercettato i due quando cercavano di allontanarsi a piedi, subito dopo aver esploso l’ordigno artigianale, che ha danneggiato un veicolo parcheggiato.

Due persone arrestate per l'attentato intimidatorio nella mattinata del 10 febbraio in via Capocci, nel quartiere Ater di San Silvestro Nuovo a Cassino (Frosinone). Una bomba carta è stata lanciata contro una Lancia Y a metano parcheggiata nel cortile della zona residenziale, provocando danni alla vettura ma senza causare feriti. Solo per un caso fortuito non si è verificata un'esplosione ben più grave: l'ordigno, infatti, è rotolato lateralmente dopo l'impatto, evitando di colpire direttamente il serbatoio carico di GPL dell'auto. Un dettaglio che avrebbe potuto trasformare il gesto in una tragedia.