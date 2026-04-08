Sfida i pro di FC 26 a Romics | arriva il torneo eSerie A Goleador

Il 9 aprile, all’interno della Sala Grandi Eventi di Romics, si terrà il torneo eSerie A Goleador dedicato a EA Sports FC 26. La competizione si svolge in occasione dell’evento e coinvolge giocatori che si sfidano sul videogioco di calcio. La partecipazione è aperta a chi desidera mettere alla prova le proprie abilità e confrontarsi con altri appassionati. L’evento si inserisce nel calendario di Romics, grande manifestazione dedicata al fumetto, all’animazione e ai videogiochi.

Il torneo eSerie A Goleador sbarca a Romics il 9 aprile, portando la competizione di EA Sports FC 26 all’interno della Sala Grandi Eventi. L’evento, organizzato dalla Lega Calcio Serie A insieme a Infront Italy, trasformerà l’area fieristica in un campo di battaglia digitale. L’appuntamento è fissato tra le 16:00 e le 18:00 nel padiglione 8, dove i visitatori potranno partecipare a sfide individuali. Il cuore dell’iniziativa è il format King of the pitch, pensato per accorciare il gap tra chi gioca per divertimento e i campioni del gaming nazionale. La scalata verso l’élite del gaming. Il meccanismo di gara prevede una fase di qualificazione rapida basata su match uno contro uno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida i pro di FC 26 a Romics: arriva il torneo eSerie A Goleador eSerie A Goleador, il torneo di FC 26 arriva a Romics(Adnkronos) – Il prossimo palcoscenico di eSerie A Goleador, il campionato ufficiale organizzato dalla Lega Calcio Serie A in sinergia con Infront... EA Sport FC 26 si conferma partner della eSerie A Goleador 2026: 16 team si sfideranno per lo scudetto e la qualificazione in ChampionsL’annuncio ufficiale è stato dato solo poche ore fa, la eSerie A Goleador 2026 è pronta al via e sposa ancora una volta EA Sport FC come partner per... Ho CREATO il TORNEO DELLE REGIONI su FC 26! Temi più discussi: eSERIE A GOLEADOR - KING OF THE PITCH - Sfida i Pro Player nell'evento esports esclusivo di Lega Calcio Serie A; La eSerie A Goleador arriva a Romics; eSerie A Goleador a Romics: sfide live su EA SPORTS FC 26; Romics diventa uno stadio: arriva la eSerie A Goleador con King of the Pitch. ESerie A goleador, il torneo di FC 26 arriva a Romics(Adnkronos) - Il prossimo palcoscenico di eSerie A Goleador, il campionato ufficiale organizzato dalla Lega Calcio Serie A in sinergia con Infront Italy, sarà la Sala Grandi Eventi di Romics, che il 9 ... msn.com TORNA IL ROMICS,La 36ma edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma da domano al 12 aprile, dalle 10 alle 20. Un ... 9colonne.it Di nuovo in dubbio Moise Kean Lunedì la sfida casalinga contro la Lazio e l'attaccante della Viola non si allena. Problemi o gestione - facebook.com facebook Al prossimo turno sfiderà il vincitore della sfida tra Fonseca e Rinderknech #CorrieredelloSport #Berrettini #Medvedev #atpmontecarlo x.com