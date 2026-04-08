Sfida i pro di FC 26 a Romics | arriva il torneo eSerie A Goleador

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile, all’interno della Sala Grandi Eventi di Romics, si terrà il torneo eSerie A Goleador dedicato a EA Sports FC 26. La competizione si svolge in occasione dell’evento e coinvolge giocatori che si sfidano sul videogioco di calcio. La partecipazione è aperta a chi desidera mettere alla prova le proprie abilità e confrontarsi con altri appassionati. L’evento si inserisce nel calendario di Romics, grande manifestazione dedicata al fumetto, all’animazione e ai videogiochi.

Il torneo eSerie A Goleador sbarca a Romics il 9 aprile, portando la competizione di EA Sports FC 26 all’interno della Sala Grandi Eventi. L’evento, organizzato dalla Lega Calcio Serie A insieme a Infront Italy, trasformerà l’area fieristica in un campo di battaglia digitale. L’appuntamento è fissato tra le 16:00 e le 18:00 nel padiglione 8, dove i visitatori potranno partecipare a sfide individuali. Il cuore dell’iniziativa è il format King of the pitch, pensato per accorciare il gap tra chi gioca per divertimento e i campioni del gaming nazionale. La scalata verso l’élite del gaming. Il meccanismo di gara prevede una fase di qualificazione rapida basata su match uno contro uno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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