Esercitazioni di mutua difesa europea e manuale operativo | così l’Ue si prepara ad attacchi esterni

Bruxelles sta organizzando esercitazioni militari per verificare la funzionalità della clausola di mutua difesa europea, con l’obiettivo di prepararsi a eventuali attacchi provenienti da fonti esterne. Contestualmente, è in fase di sviluppo un manuale operativo che fornisce ai Paesi membri indicazioni sulle modalità di reciproca assistenza in caso di emergenza. Le iniziative sono state annunciate a seguito di una comunicazione ufficiale dell’Unione Europea.

Roma, 22 aprile 2026 – Bruxelles sta preparando esercitazioni per testare la clausola di mutua difesa europea contro eventuali aggressioni esterne e un “ manuale di istruzioni” per informare i Paesi membri sulle tipologie di reciproca assistenza. A rivelarlo è il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, secondo quanto riporta l’agenzia Europa Press. Intervistato dal gruppo di agenzie europee European Newsroom (ENR), Kubilius ha spiegato che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sta “pianificando una sorta di esercitazione di simulazione" nell'ambito delle discussioni in corso sull'applicazione dell 'articolo 42.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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