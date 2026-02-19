L’Iran ha installato un sistema di difesa a mosaico e uno scudo attorno ai siti nucleari, dopo aver rilevato aumenti delle tensioni con gli Stati Uniti. Questi interventi servono a proteggere le installazioni strategiche da possibili attacchi. Le autorità iraniane affermano che si tratta di misure preventive, mentre alcuni analisti osservano come la situazione si faccia sempre più rischiosa. La presenza di truppe statunitensi nella regione alimenta i timori di un conflitto imminente. La tensione tra i due paesi resta alta e nessuna delle parti fa marcia indietro.

I segnali di una possibile imminente operazione militare degli Stati Uniti in Iran si moltiplicano di ora in ora. Cbs News ha riferito che i massimi funzionari della sicurezza nazionale hanno comunicato a Donald Trump che l’esercito Usa è pronto a potenziali attacchi contro il regime degli ayatollah “già da sabato”, anche se è probabile che i tempi per qualsiasi azione si estendano oltre questo fine settimana. Le conversazioni sul dossier, riporta l’emittente, vengono descritte come “fluide e in corso” e il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sull’opportunità di colpire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Difesa a mosaico e "scudo" sui siti nucleari: così l'Iran si prepara alla guerra con gli Stati Uniti

