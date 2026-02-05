Borsa UE in rallentamento dopo il debole del mercato azionario mentre Banca Europea si prepara a intervenire
Le borse europee rallentano dopo il calo dei mercati azionari. La Banca Centrale Europea si prepara a intervenire, mentre il FTSE MIB si avvicina a nuovi massimi. Bper e Sondrio registrano aumenti importanti. La seduta resta nervosa, con gli investitori in attesa di decisioni e segnali dalla BCE.
**Le borse europee restano caute, in attesa della decisione della BCE. Il FTSE MIB si avvia a nuovi massimi, mentre Bper e Sondrio si lanciano in un rialzo significativo.** A Milano, il FTSE MIB – che aveva registrato nuovi massimi da oltre due decenni – continua a mostrare una certa debole dinamica, in attesa della prossima mossa della Banca Centrale Europea (BCE). Le quotazioni, pur con un andamento modesto, si mantengono in un contesto di attesa, mentre le autorità monetarie si preparano a valutare se confermare o meno l’attuale andamento dei tassi di interesse. La decisione, prevista per il giorno di martedì, è attesa soprattutto per la sua capacità di influenzare l’andamento dei mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu
