Svolta nella chirurgia del tumore al seno | a Roma la prima mastectomia endoscopica su paziente sveglia

Al Policlinico Tor Vergata di Roma è stata eseguita la prima mastectomia endoscopica su una paziente sveglia, con l’intervento che include anche la rimozione dei linfonodi e la ricostruzione mammaria. Si tratta di un passo importante nel campo della chirurgia oncologica italiana, segnato dalla novità della tecnica meno invasiva e della paziente che rimane cosciente durante l’operazione.

Il Policlinico Tor Vergata (PTV) di Roma scrive una pagina storica nella chirurgia oncologica italiana: eseguita di recente la prima mastectomia endoscopica con linfoadenectomia selettiva e ricostruzione mammaria su paziente sveglia. Nessuna incisione visibile sul seno e dimissioni in sole 24 ore. Un intervento mini-invasivo che apre nuove frontiere nella cura del tumore al seno, per preservare estetica e qualità della vita delle pazienti. Anestesia locale e dimissione in 24 ore: la nuova frontiera. L'operazione è stata condotta presso la Breast Unit del PTV, diretta dal professore Oreste Claudio Buonomo. Questa tecnica endoscopica prevede una sola incisione di 3 cm nell'ascella, evitando tagli sulla mammella.

