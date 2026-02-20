Nuovo ambulatorio specialistico di Otorinolaringoiatria all' ospedale

L’ospedale “Guerriero” di Marcianise apre un nuovo ambulatorio di Otorinolaringoiatria, causando una maggiore disponibilità di servizi per i pazienti. L’inaugurazione è prevista per mercoledì 25 febbraio alle ore 10, con la presenza di medici specializzati e rappresentanti dell’amministrazione. La struttura offrirà diagnosi e trattamenti più rapidi per problemi alle vie respiratorie e agli organi di senso. L’obiettivo è migliorare l’assistenza sanitaria nella zona, attirando utenti anche dai comuni vicini.

L'annuncio dell'ex consigliera regionale e comunale Iodice: "Quando ero consigliera regionale avevo anticipato l'apertura di reparti e tra questi Otorinolaringoiatria. C'è voluto del tempo ma alla fine siamo arrivati a meta con questa specializzazione. Attendiamo le altre" Nuovo ambulatorio specialistico all'ospedale "Guerriero" di Marcianise. Mercoledì 25 febbraio alle ore 10 si terrà l'inaugurazione dell'ambulatorio specialistico di Otorinolaringoiatria-Alte vie respiratorie e Organi di Senso. Ad annunciarlo è l'ex consigliera regionale e comunale Maria Luigia Iodice: "Una grande vittoria per tutta la nostra comunità.