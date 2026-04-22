Luciano Moggi ha commentato la vicenda delle escort a Milano, affermando che questi locali sono sempre esistiti e che i giocatori arrivavano spesso la domenica. Durante un'intervista, ha ripercorso alcuni aspetti storici del settore, sottolineando come fosse prassi consolidata in passato. Moggi ha inoltre espresso la sua opinione sulla questione, senza entrare nel merito di eventuali persone o dettagli specifici.

Caso escort a Milano, ora parla Luciano Moggi: intervistato da Pino Rinaldi a Ignoto X su La 7, lo storico dirigente sportivo ha fatto piazza pulita di ogni finto stupore ricordando come, quando era in attività fino a una ventina d’anni prima, tali locali fossero in voga tanto quanto oggi, con calciatori in cerca di svaghi e signorine più o meno compiacenti. Nulla di nuovo sotto il sole, quindi. Cosa ha detto Luciano Moggi “Il calcio, purtroppo, è qualcosa che espande notizie che possono essere anche gravi, ma che nella sostanza diventano solo gossip“, ha ragionato Moggi. E ancora: “Io vi dico quello che succedeva prima mentre adesso non so se è cambiato tutto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Escort a Milano, per Luciano Moggi "questi locali sono sempre esistiti, giocatori arrivavano la domenica"

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