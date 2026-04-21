Una indagine della Procura di Milano riguarda almeno settanta calciatori coinvolti in feste organizzate da un'agenzia di eventi milanese. Le autorità sospettano che gli incontri siano stati sfruttati per il favoreggiamento della prostituzione e l’uso di sostanze stupefacenti, con partecipanti che avrebbero preso parte a serate con escort e consumo di gas. La procura sta raccogliendo prove su questa rete di eventi e sui soggetti coinvolti.

Sono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese al centro di una indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I loro nomi, nell’ordinanza, sono omissati. Nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati. Si tratta di giocatori anche di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata. La denuncia La denuncia è partita da una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di fare i nomi di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, finiti ieri agli arresti domiciliari, anche per associazione a delinquere, assieme ad altre due persone.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Escort e sballo con il gas a Milano: ci sono almeno settanta giocatori

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