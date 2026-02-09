Milano-Cortina | perché questi sono i Giochi più geopolitici di sempre

Questa edizione delle Olimpiadi Invernali sta attirando l’attenzione anche per motivi politici. Mai prima d’ora la rassegna aveva visto così tanti paesi coinvolti in un clima di tensione internazionale. Le scelte di Milano e Cortina, le questioni di sicurezza e le dichiarazioni dei vari governi fanno emergere come questi Giochi siano diventati molto più di una semplice competizione sportiva. È un evento che si sta trasformando in un campo di gioco geopolitico, tra alleanze e divergenze.

AGI - Tra i tanti record già inanellati da questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali (la prima diffusa, la prima con due bracieri, la più sostenibile, quella che vanta la migliore parità di genere tra gli atleti e molti ancora) ce n'è uno che ha ben poco a che fare con lo sport: le Olimpiadi di Milano Cortina si stanno qualificando come l'edizione più geopolitica di sempre. E questo si è visto nei bilaterali che hanno preceduto di poche ore la cerimonia di apertura (tra tutti quello lunghissimo tra la premier Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti d'America J. D. Vance) e nei fischi o ovazioni con cui sono state accolte allo stadio di San Siro le delegazioni di Israele e Ucraina. 🔗 Leggi su Agi.it

