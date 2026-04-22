Escort a Milano nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Lazio | Vuole una tipa da sc a pagamento tu la trovi?

Le autorità di Milano stanno conducendo indagini riguardo a un presunto giro di escort coinvolto nel mondo del calcio e non solo. Nelle chat emergono riferimenti ai cognomi di alcuni calciatori e a un ex campione di due squadre di calcio. Tra i messaggi si chiede se qualcuno possa trovare una donna disposta a prestazioni sessuali a pagamento. Le indagini si concentrano su accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.