Escort a Milano nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Lazio | Vuole una tipa da sc a pagamento tu la trovi?
Le autorità di Milano stanno conducendo indagini riguardo a un presunto giro di escort coinvolto nel mondo del calcio e non solo. Nelle chat emergono riferimenti ai cognomi di alcuni calciatori e a un ex campione di due squadre di calcio. Tra i messaggi si chiede se qualcuno possa trovare una donna disposta a prestazioni sessuali a pagamento. Le indagini si concentrano su accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Si muovono su due fronti in queste ore le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e altri.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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