A Milano si sono verificati recenti episodi legati al mondo degli escort e dei clienti vip. Una ragazza ha scoperto di essere rimasta incinta di un cliente, mentre un pilota di Formula 1 avrebbe richiesto un servizio a pagamento. In passato, una donna ha raccontato di aver partecipato a una serata con un calciatore spendendo tremila euro, guadagnando 400 euro in totale. La città continua a essere al centro di questa realtà.

Milano, 21 aprile 2026 – “L'altra volta ho fatto un tavolo di un calciatore (.) Ha speso tremila e io in una serata ho fatto 400 euro ”. È una delle conversazioni tra una delle ragazze e gli organizzatori del presunto giro di prostituzione con clienti nel mondo dello sport intercettate dalla Gdf e riportate nell'ordinanza della Gip Chiara Valori, che ha disposto gli arresti domiciliari per quattro indagat i, tra cui Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, marito e moglie titolari della società di organizzazione di eventi Ma. De. Milano. “Le ragazze venivano pagate 70-100 euro a serata”. “Se faccio un tavolo, tutto quello che spende prendo il 10%”, spiega al suo interlocutore una delle ragazze, che venivano pagate “70-100 euro a serata” oltre a una percentuale sugli incassi del tavolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Escort e vip a Milano, una ragazza è rimasta incinta di un cliente. “Il pilota di F1 vuole una tipa a pagamento”

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