In un’indagine sulle attività illecite legate al settore escort, sono stati intercettati messaggi che rivelano clienti provenienti da vari ambiti professionali, tra cui sport e automobilismo. Uno degli interlocutori menziona un amico, identificato come un pilota di Formula 1, che si trova a Milano e desidera usufruire di una prestazione a pagamento. Altri messaggi indicano la presenza di calciatori di fama internazionale tra i clienti.

“C’è un mio amico, un pilota di Formula 1 che viene qui a Milano stasera, vuole una tipa a pagamento “. Emergono altri dettagli dalle intercettazioni riguardo il caso escort di lusso che ha portato all’arresto di quattro persone – marito, moglie e due collaboratori, tutti ai domiciliari – e al sequestro preventivo di 1.2 milioni di euro. Il caso è al centro di un’ indagine della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese, con al centro del caso anche “ calciatori di fama internazionale “, come spiegano i pm nel capo di imputazione. Milano, ma non solo: l’azienda MA.DE. MILANO operava anche in Grecia, a Mykonos.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo escort: tra i clienti “calciatori di fama internazionale”, ma non solo. “C’è un mio amico pilota di Formula 1 a Milano, vuole una tipa”

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