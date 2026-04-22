Escort a Milano i nomi dei calciatori non indagati nelle carte dell' inchiesta | da Stankovic a Maldini da Giroud a Leao

Nelle carte di un'inchiesta a Milano sono stati pubblicati i nomi di alcuni calciatori, tra cui figure note come ex e attuali atleti di diverse squadre. Nessuno di loro risulta essere indagato e non ci sono accuse nei loro confronti. I nomi sono stati resi noti nel corso di un procedimento giudiziario, ma al momento non sono state avanzate ipotesi di reato contro di loro.

Nessuno dei calciatori risulta indagato e non hanno commesso alcun reato; i nomi sono emersi in una pagina del decreto di perquisizione nei confronti degli indagati Moltissimi i nomi dei calciatori che appaiono nelle carte dell'inchiesta relativa al giro di escort a Milano, portato avanti dal.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Escort a Milano, i nomi dei calciatori (non indagati) nelle carte dell'inchiesta: da Stankovic a Maldini, da Giroud a Leao Notizie correlate Leggi anche: Escort, i nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano Spuntano i primi nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a MilanoSono trapelati i nomi di alcuni dei calciatori che sembra frequentassero le feste organizzate dalla Ma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano, i party per calciatori con le escort: un centinaio le ragazze coinvolte. Una di loro: Sono rimasta incinta. Bonifici per 450 mila euro; Milano, scoperto giro di escort di lusso: quattro arresti. Tra i clienti calciatori e imprenditori; Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori; Siamo corti di donne, tiriamone su 6 o 7. Chi c'è nel giro delle escort nei locali della movida 'bene' milanese. Escort a Milano, nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Milan: «Vuole una tipa da sc... a pagamento... tu la trovi?»Si muovono su due fronti in queste ore le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e ... ilmattino.it Escort a Milano, da Bastoni a Leao fino a Vlahovic: tutti i nomi nelle ‘parole chiave’ della ProcuraL'inchiesta sulle escort a Milano porta alla luce una lista di nomi che incrocia anche il mondo del calcio. Tra atti giudiziari, intercettazioni e richieste di arresto, compaiono riferimenti ... leggo.it Escort e calciatori della serie A, ecco i nomi nelle carte dell’inchiesta di Milano Alcuni sono stati oscurati, altri risultano leggibili, altri ancora sono di giocatori solo citati e non direttamente collegati all’indagine - facebook.com facebook Inchiesta escort: da Bastoni a Leao e Vlahovic, i nomi dei calciatori che gli investigatori cercheranno nei telefoni sequestrati. Nessuno dei circa 70 giocatori è indagato x.com