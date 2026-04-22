Escalation di violenze in corsia Ripartono le lezioni di autodifesa

In un reparto ospedaliero si sono registrati nuovi episodi di violenza, portando alla ripresa delle lezioni di autodifesa. La prima sessione sperimentale del 2023, organizzata in una Questura, ha visto la partecipazione di venti medici, di cui sedici donne, che hanno preso parte all’iniziativa. La situazione ha portato alla riattivazione di corsi mirati a rafforzare le capacità di protezione tra i professionisti sanitari.

Alla prima lezione sperimentale nel 2023 in Questura si presentarono 20 medici, di cui 16 donne. Poi il numero è salito esponenzialmente (quest’anno saranno almeno 300) e l’altro giorno è stato inaugurato in Questura il nuovo corso di autodifesa rivolto al personale sanitario dell’ospedale San Gerardo di Monza e Asst Brianza, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare situazioni di aggressività e criticità che possono verificarsi durante l’attività lavorativa. C’è n’è bisogno, se si considera che secondo i dati dell’Inail le aggressioni registrate 3 anni fa dal personale sanitario in Italia erano complessivamente 1.600,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Escalation di violenze in corsia. Ripartono le lezioni di autodifesa Notizie correlate Corso di autodifesa “Donna in sicurezza” per le imprenditrici. Terminate le lezioni praticheNumerose le titolari di attività che assieme alle dipendenti hanno seguito le interessanti lezioni pratiche di autodifesa impartite dal docente Marco... Lezioni di autodifesa. I docenti del Chiodo respingono la propostaLa scuola dove si è consumato l’omicidio di Abanoub Youssef respinge categoricamente la proposta di introdurre corsi di autodifesa per gli studenti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: AFRICA/ETIOPIA - Cresce il timore di nuove possibili escalation di violenze in Tigray; Escalation di violenze in corsia. Ripartono le lezioni di autodifesa; Perseguita l’ex marito. Escalation di violenze . Gli ha anche spaccato una bottiglia sulla testa; Firenze, escalation di violenza: 4 accoltellamenti in 7 giorni. Escalation di violenze in corsia. Ripartono le lezioni di autodifesaA febbraio botte al San Gerardo, l’ultimo episodio nella notte del 21 marzo al pronto soccorso del Policlinico. Ora medici, infermieri e personale sanitario sono ammessi ai corsi in Questura con agent ... ilgiorno.it AFRICA/ETIOPIA - Cresce il timore di nuove possibili escalation di violenze in TigrayAddis Abeba (Agenzia Fides) - Il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) ha annunciato il ripristino del parlamento regionale, la cui elezione fu uno dei fattori scatenanti della guerra del ... fides.org Un attacco di questa virulenza e grossolanità rappresenta una sorta di escalation nella guerra politico-mediatica che i russi stanno conducendo contro l’Italia facebook Un report ripreso dal Guardian descrive un'escalation di abusi a partire dal 2023, usati sistematicamente come leva soprattutto su donne e bambini. x.com