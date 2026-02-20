Lezioni di autodifesa I docenti del Chiodo respingono la proposta

I docenti del Chiodo hanno deciso di opporsi fermamente all’idea di inserire corsi di autodifesa nelle lezioni. La scuola, teatro dell’omicidio di Abanoub Youssef, ritiene che questa misura non risolva i problemi di sicurezza e potrebbe creare false illusioni tra gli studenti. Il preside ha spiegato che preferiscono investire in programmi di prevenzione e supporto psicologico. La proposta, avanzata da alcuni genitori, ha generato dibattito tra insegnanti e amministrazione scolastica. La discussione sulla sicurezza scolastica continua a dividere le opinioni.

La scuola dove si è consumato l’ omicidio di Abanoub Youssef respinge categoricamente la proposta di introdurre corsi di autodifesa per gli studenti. Ieri pomeriggio si è riunito il collegio docenti dell’ istituto Chiodo: gli insegnanti hanno discusso i contenuti del documento vergato dal collega, nonché esponente del Pd, Luca Liguori e votato a maggioranza (quasi tutti favorevoli, un solo contrario) un provvedimento che rigetta l’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale su proposta del meloniano Gianmarco Medusei. Non solo, il collegio si è impegnato a chiedere all’Ufficio scolastico regionale che si astenga dal dare corso alle decisioni assunte a maggioranza dall’assemblea politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lezioni di autodifesa. I docenti del Chiodo respingono la proposta Autodifesa e consapevolezza al Marie Curie lezioni speciali con i maestri del BudokanLe palestre del Marie Curie di Savignano sono diventate un laboratorio di autodifesa e crescita personale. La Spezia assente alla premiazione del concorso del Giorno della Memoria. Il Presidente: “I docenti del Chiodo non se la sono sentita, un abbraccio virtuale”Durante l’assemblea del Consiglio Regionale in occasione del Giorno della Memoria, sono stati consegnati i riconoscimenti agli studenti vincitori della 18ª edizione del concorso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un corso di autodifesa per chi frequenta la scuola; Sicurezza a scuola, la Liguria propone corsi di autodifesa: approvato l'ordine del giorno in Regione; Metodo Kma, corso di difesa personale rivolto alle donne a partire dai 12 anni in poi; Confcommercio, iscrizioni al corso di autodifesa personale. Lezioni di autodifesa. I docenti del Chiodo respingono la propostaLa scuola dove si è consumato l’ omicidio di Abanoub Youssef respinge categoricamente la proposta di introdurre corsi di autodifesa per gli studenti. Ieri pomeriggio si è riunito il collegio docenti d ... lanazione.it Le donne si difendono . Le lezioni si fanno in treUna serie di corsi femminile organizzati da associazioni sportive. I percorsi proposti da Asd Bushido Gruppo Aks e da asd Csr Ju Jitsu Cento. msn.com Il 3 Gennaio 2026 sono riprese le lezioni del corso di Autodifesa ideato dalla Commissione Pari Opportunità, all'insegna della condivisione e dell'inclusività, grazie al supporto dell'Assessorato PO e la professionalità di Luigi Pagliara, Istruttore 5 Dan e Serena - facebook.com facebook