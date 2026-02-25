Chieti decide | riforma costituzionale sotto esame con Bindi e esperti

Chieti si prepara a diventare un epicentro del dibattito sul referendum costituzionale. Domenica 1 marzo, nella sala consiliare della Provincia, si terrà un incontro organizzato dal Comitato a difesa della Costituzione per il No, con la partecipazione di Rosy Bindi, ex ministra e figura di spicco del centrosinistra. Accanto a lei, Marta Ferrara, docente di Diritto Pubblico e costituzionale dell’Università di Teramo, e Giuseppe Bellelli, procuratore di Pescara, offriranno il loro punto di vista su una riforma che tocca aspetti fondamentali dell’assetto istituzionale del Paese. La moderazione sarà affidata alla giornalista Daniela Senepa. L’evento, promosso dall’Associazione nazionale magistrati, si preannuncia come un momento cruciale per informare la cittadinanza sugli aspetti concreti della riforma. La coordinatrice territoriale del comitato, la giudice Daniela Angelozzi, ha sottolineato l’importanza dell’informazione nel dibattito pubblico, definendola fondamentale per garantire un confronto costruttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le ragioni del no al referendum, a Chieti dibattito con Rosy Bindi