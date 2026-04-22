Eroi in campo | diciottenne salvo dal massaggio cardiaco dei compagni

Lunedì pomeriggio nello stadio Landini di Montelupo, un calciatore di 18 anni dell’Usc Montelupo ha perso i sensi durante un allenamento a causa di un attacco cardiaco improvviso. I compagni di squadra hanno subito chiamato i soccorsi e hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Grazie alle loro azioni rapide, il giovane atleta è stato salvato e trasportato in ospedale.

Un attacco cardiaco improvviso ha scosso il campo dello stadio Landini di Montelupo nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, quando un calciatore diciottenne dell’Usc Montelupo ha perso i sensi durante un allenamento. La sopravvivenza del giovane è stata resa possibile dalla rapidità d’azione dei suoi compagni di squadra, che hanno praticato manovre di massaggio cardiaco non appena il ragazzo è crollato a terra, restando al suo fianco fino all’arrivo dei soccorsi medici. Il coraggio collettivo oltre il rettangolo verde. La dinamica del malore è stata repentina: in un momento di apparente normalità durante la sessione di allenamento, l’atleta è stato colto da un arresto che lo ha portato immediatamente a perdere conoscenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroi in campo: diciottenne salvo dal massaggio cardiaco dei compagni Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Arresto cardiaco per un calciatore diciottenne, i compagni di squadra gli salvano la vitaUn calciatore di appena 18 anni dell’Usc Montelupo ha accusato un attacco cardiaco in campo ma i suoi compagni lo hanno salvato. Gabbiano crolla a terra colpito dal pallone: il calciatore ferma il gioco, gli fa un massaggio cardiaco in campo e lo salvaDurante le gare di MotoGp a Philipp Island, storico circuito alla periferia di Melbourne affacciato sull’Oceano, capita spesso di vedere dei... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Teen Titans Go!: Eroi di emergenza Video; FIRENZE, EVASIONE SFIORATA A SOLLICCIANO, AGENTI EROI EVITANO LA FUGA. SAPPE: BASTA ABBANDONO, SERVONO RISPOSTE SUBITO.