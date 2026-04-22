Arresto cardiaco per un calciatore diciottenne i compagni di squadra gli salvano la vita

Un calciatore di 18 anni dell’Usc Montelupo ha subito un arresto cardiaco durante una partita. I compagni di squadra hanno immediatamente intervenuto e sono riusciti a prestargli aiuto, contribuendo a salvargli la vita. L’episodio si è verificato sul campo durante l’incontro, coinvolgendo un giovane atleta che ha accusato un malore improvviso. Le condizioni di salute del calciatore sono attualmente sotto osservazione.

Un calciatore di appena 18 anni dell’Usc Montelupo ha accusato un attacco cardiaco in campo ma i suoi compagni lo hanno salvato. Dopo il malore il giovane ha perso i sensi ma i suoi compagni di squadra sono stati veloci nel praticargli il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Il cuore del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Giovane calciatore va in arresto cardiaco mentre si allena, salvato dai compagni di squadraMontelupo Fiorentino (Firenze), 21 aprile 2026 – Momenti di allegria e divertimento che in un attimo si sono trasformati in terrore. Un malore improvviso e il ciclista va in arresto cardiaco: i compagni lo salvanoSan Miniato (Pisa), 20 aprile 2026 – Una tranquilla domenica in bicicletta ha rischiato di finire in tragedia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dramma a Roma: bimba di 3 mesi soccorsa in arresto cardiaco. È in condizioni disperate; Arresto cardiaco per un 18enne del Montelupo, salvato dai compagni di squadra; Trapianti, intervento storico all’ospedale Infermi: primo prelievo di cuore da donatore dopo arresto cardiaco; Neonata di tre mesi ha un arresto cardiaco in culla e muore dopo un giorno di ricovero. Muore per un arresto cardiaco in ospedale, familiari denunciano: Abbandonato e senza assistenzaLECCE/COPERTINO - Muore a 59 anni all’ospedale di Copertino per un arresto cardiaco. E sul decesso di Sandro Scarpa, originario di Lecce, è stata aperta ... corrieresalentino.it Morti due ciclisti alla Granfondo Torino 2026, vittime di arresto cardiaco in gara un 61enne e un 67enneDue ciclisti amatoriali sono morti per arresto cardiaco durante la corsa Granfondo Torino 2026, inutili i soccorsi per le vittime di 67 e 61 anni ... virgilio.it Il 18enne è andato in arresto cardiaco durante un allenamento: provvidenziale l'intervento dei compagni - facebook.com facebook Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino x.com