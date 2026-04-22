Elettra Lamborghini ha annunciato di aver deciso di non firmare più la liberatoria e di aver rifiutato l’intervista andata in onda ieri sera su Rai 2. La cantante ha dichiarato di non aver gradito l’esperienza e di ritenere di non aver dovuto accettare la partecipazione al programma. La sua posizione è stata comunicata attraverso un messaggio in cui ha spiegato di essere arrivata a questa conclusione dopo aver riflettuto sull’intervista.

“Adesso capisco perché non firmai la liberatoria”. Elettra Lamborghini rinnega la sua ospitata a Belve, andata in scena ieri sera su Rai 2. La cantante, dopo il ‘bavaglio’ imposto nel 2022 non firmando la liberatoria in occasione della sua prima intervista concessa a Francesca Fagnani (e mai trasmessa), ha dato l’ok per una seconda occasione, ma si è pentita. Più che un’accusa al programma, è un mea culpa quello che Elettra ‘recita’ su Instagram il giorno dopo la messa in onda: Personalmente?! No, non mi è piaciuta l’intervista . ma faccio mea culpa. non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout. L’ereditiera, che durante la chiacchierata con la Fagnani ha parlato della sua passera che la fa tanto penare, definisce la partecipazione a Belve un tantino “ too much”.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elettra Lamborghini sull’orlo dell’esaurimento rinnega l’intervista a Belve: “Non mi è piaciuta, non avrei dovuto accettare”

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