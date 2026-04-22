Erice ribaltata la sentenza | assolti Grammatico e Miceli

La Corte d’Appello di Palermo ha deciso di assolvere Fabio Grammatico e Francesca Miceli nel processo legato a un caso di presunta corruzione che riguardava l’amministrazione comunale di Erice. La sentenza ha ribaltato la precedente decisione di condanna e si è concentrata sulla mancanza di prove sufficienti per proseguire con il procedimento nei loro confronti. La vicenda aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale.

La Corte d’Appello di Palermo ha disposto l’assoluzione di Fabio Grammatico e Francesca Miceli nel procedimento relativo al presunto caso di corruzione che ha coinvolto l’amministrazione di Erice. La sentenza della prima sezione, che utilizza la formula giuridica per cui il fatto non sussiste, ribalta completamente il verdetto emesso in primo grado dal Tribunale di Trapani, cancellando anche le sanzioni accessorie che avevano colpito la ex consigliera comunale. Il provvedimento giudiziario mette fine a un percorso legale durato otto anni, nato dalle indagini condotte dai carabinieri nel febbraio 2019. All’epoca, l’inchiesta si era concentrata su dinamiche legate alla gestione pubblica che avevano coinvolto l’allora vicesindaco e assessore Angelo Catalano, il quale aveva optato per la via del patteggiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erice, ribaltata la sentenza: assolti Grammatico e Miceli Notizie correlate La sentenza ribaltata in Appello: "Il consenso non è mai implicito. Fu manovrata come una bambola"di Stefano Brogioni FIRENZE Nessun "consenso implicito" della vittima agli atti sessuali che subì da tre ragazzi (uno dei quali minorenne) nel corso... Leggi anche: "Violenza alla nipotina". Sentenza ribaltata in appello