Violenza alla nipotina Sentenza ribaltata in appello

In un procedimento giudiziario, un uomo accusato di aver compiuto atti sessuali su una minorenne, che era anche sua nipote, ha visto la sua condanna ribaltata in appello. La vicenda riguarda un episodio grave che ha coinvolto una bambina, e la procura aveva sostenuto che l’uomo avesse molestato la ragazza in modo rilevante. La sentenza definitiva ha quindi modificato l’esito del processo.

Un’accusa gravissima, compiere atti sessuali con una minorenne. Ancora di più se la presunta vittima, oltre ad essere una bambina, era legata da vincoli di stretta parentela con l’uomo che, secondo la procura, aveva osato molestarla in maniera importante con il proprio comportamento. Atti che rientravano nel reato di violenza sessuale su una minorenne, la nipotina. Di qui la contestatazione al 52enne che vive nella nostra provincia. Una vicenda particolarmente delicata, avvenuta nella primavera 2022, su cui la procura ha svolto accertamenti approfonditi. Per la bambina era stata anche nominata una curatrice speciale. L’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Cipriani, al termine dell’indagine aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Violenza alla nipotina". Sentenza ribaltata in appello Leggi anche: Fine vita, ribaltata in appello la sentenza: avvocato restituirà 55mila euro ad Asugi La sentenza ribaltata in Appello: "Il consenso non è mai implicito. Fu manovrata come una bambola"di Stefano Brogioni FIRENZE Nessun "consenso implicito" della vittima agli atti sessuali che subì da tre ragazzi (uno dei quali minorenne) nel corso... Una raccolta di contenuti su Violenza alla nipotina Sentenza... Argomenti discussi: Violenza alla nipotina. Sentenza ribaltata in appello. Violenza alla nipotina. Sentenza ribaltata in appelloUn’accusa gravissima, compiere atti sessuali con una minorenne. Ancora di più se la presunta vittima, oltre ad essere una bambina, era legata da vincoli di stretta parentela con l’uomo che, secondo la ... lanazione.it Pavia, violenza sessuale sulla nipotina di 6 anni: nonno condannato a 7 anni e 8 mesiPavia, 8 febbraio 2026 - Pena quasi dimezzata rispetto a quella chiesta dall'accusa, ma c'è una prima sentenza di condanna. La Corte di Assise del Tribunale di Pavia ha infatti condannato un uomo di ... ilgiorno.it