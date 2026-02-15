La sentenza ribaltata in Appello | Il consenso non è mai implicito Fu manovrata come una bambola
La Corte d'Appello ha ribaltato una sentenza precedente, dichiarando che il consenso non può essere mai dato in modo implicito. La decisione arriva dopo che gli avvocati della vittima hanno dimostrato come il ragazzo coinvolto avesse manipolato la giovane come una bambola, influenzandola durante la festa tra amici a Firenze nel settembre del 2018.
di Stefano Brogioni FIRENZE Nessun " consenso implicito " della vittima agli atti sessuali che subì da tre ragazzi (uno dei quali minorenne) nel corso di una festa tra compagni di scuola nell’hinterland di Firenze nel settembre del 2018. Lo scrivono i giudici della corte d’appello, nelle motivazioni della sentenza sul caso, molto discusso, che, lo scorso novembre, aveva portato alla condanna per violenza sessuale di gruppo i due imputati. Verdetto che ribaltò l’esito del primo grado, che aveva mandato assolto i due giovani per "l’errore sul consenso" in cui sarebbero incappati. Due anni e otto mesi (con lo ’sconto’ del rito abbreviato), la pena inflitta adesso ai due, appena maggiorenni all’epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fine vita, ribaltata in appello la sentenza: avvocato restituirà 55mila euro ad Asugi
La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza precedente, stabilendo che l’avvocato Giovanna Augusta de’ Manzano dovrà restituire ad Asugi 55 mila euro.
Empoli, incinta morì in ospedale: assolte in appello tre dottoresse. Sentenza ribaltata dopo la condanna di primo grado
Tre dottoresse sono state assolte in appello nel caso della morte di Barbara Squillace, avvenuta nel 2018 all’ospedale di Empoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
