Piano Mattei Meloni | È un programma di cooperazione tra pari – Il video

Il governo italiano ha presentato il Piano Mattei, definendolo un programma di cooperazione tra pari, con un focus sulla collaborazione con l’Africa. La premier ha spiegato che l’approccio si basa su un principio di pari dignità tra le parti coinvolte. Il video diffuso dall’agenzia mostra le dichiarazioni della premier, che sottolinea come questa iniziativa sia importante sia in Italia che a livello internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 "È da questo banale presupposto che muove l'azione italiana, in Patria e ovviamente a livello internazionale, in particolare verso il continente africano. Lo abbiamo declinato con il Piano Mattei, un programma di investimenti nei Paesi africani che disegna una strategia di cooperazione, ma cooperazione tra pari, costruita su una visione chiara: aiutare a creare le condizioni strutturali affinché nelle Nazioni africane si sviluppino filiere produttive, imprese locali forti, occupazione stabile e dignitosa. Affinché l'Africa possa crescere e prosperare processando le sue risorse, coltivando le sue terre, valorizzando al meglio il suo capitale umano".