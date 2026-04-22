Quattro ex direttori generali di aziende sanitarie campane sono stati coinvolti in un procedimento riguardante un presunto danno erariale di circa 800mila euro. Secondo le accuse, nonostante fossero in pensione, avrebbero continuato a ricevere stipendi. La contestazione è stata notificata loro, e sono stati invitati a presentare le proprie difese. L’indagine si concentra sui pagamenti effettuati durante il periodo in cui non ricoprivano più incarichi.

Chiedevano di andare anticipatamente in pensione e si sospendevano lo stipendio. Poi - quando terminava il loro mandato - si facevano pagare tutti gli stipendi arretrati. Un trucco ingegnoso e, al contempo, semplice che però non è sfuggito alla procura regionale per la Campania della Corte dei conti che, dopo aver sguinzagliato i controlli della Guardia di finanza, ha recapitato a quattro ex direttori generali di aziende sanitarie campane, un invito a fare deduzioni entro 45 giorni, presentando la documentazione a supporto. La legge infatti proibisce l'assegnazione di cariche direttive o dirigenziali alle persone che si trovano in pensione a meno che l'incarico non sia a titolo gratuito ma questo non era proprio il caso in questione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Erano in pensione ma intascavano lo stipendio: "danno erariale da 800mila euro"

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