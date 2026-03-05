L’Epic Games Store ha annunciato che offrirà un nuovo gioco gratuito ai propri utenti e ha comunicato i titoli disponibili gratuitamente il 12 marzo 2026. La piattaforma prosegue con la sua strategia di distribuire giochi senza costi aggiuntivi per gli utenti di PC, aggiornando regolarmente la selezione di titoli gratuiti disponibili. La comunicazione riguarda specificamente le offerte previste per quella data.

L’ Epic Games Store continua la sua strategia di distribuzione di giochi gratuiti per PC e ha annunciato una nuova rotazione di titoli per marzo 2026. Dal 5 marzo gli utenti possono già riscattare un nuovo gioco senza costi, mentre la piattaforma ha anche svelato in anticipo quali saranno i prossimi regali disponibili a partire dal 12 marzo. L’iniziativa fa parte della politica con cui Epic, da diversi anni, distribuisce titoli gratuiti settimanalmente per arricchire le librerie digitali dei giocatori. Il primo titolo disponibile gratuitamente è Turnip Boy Robs a Bank, uno sparatutto roguelike dal tono ironico che vede protagonista il bizzarro personaggio di Turnip Boy. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store regala un nuovo gioco ed annuncia i titoli gratis del 12 marzo 2026

Epic Games Store annuncia i giochi gratis in arrivo il 12 febbraio, con cyberpunk ed investigazioniEpic Games Store ha svelato i nuovi giochi gratuiti in arrivo la prossima settimana, confermando l’appuntamento fisso del giovedì con i regali per PC.

Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 26 febbraio 2026Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con i giochi gratuiti, annunciando ufficialmente i titoli che saranno disponibili a partire...

Tutti gli aggiornamenti su Epic Games Store.

Temi più discussi: Giochi PC gratis: Epic Games Store regala due giochi del valore di oltre 20 euro; Epic Games Store offre un nuovo gioco gratis e svela quelli in arrivo il 12 marzo; Epic Games Store e HoYoverse si uniscono per portare Honkai: Star Rail su Fortnite; Compra Resident Evil Requiem sull'Epic Games Store per ottenere una skin di Grace Ashcroft Fortnite.

Epic Games Store offre un nuovo gioco gratis e svela quelli in arrivo il 12 marzoEpic Games Store regala oggi Turnip Boy Robs a Bank e un bundle di Idle Champions, mentre il 12 marzo arriveranno gratis Cozy Grove e Isonzo. multiplayer.it

Questa settimana Epic Games regala un popolare roguelite.Un roguelite è ora disponibile gratuitamente con recensioni estremamente positive su Steam. Popolare anche su altri storefront, il Ragazzo Rape rapina una banca è affiancato da oltre 100 dollari di og ... notebookcheck.it

Epic Games Store offre un nuovo gioco gratis e svela quelli in arrivo il 12 marzo x.com

Un nuovo incubo ha inizio. Resident Evil Requiem è ora disponibile su Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Epic Games Store e NVIDIA GeForce NOW. - facebook.com facebook