T-mobile regala pixel 10a e auricolari gratis con la maggior parte dei piani | qual è il trucco?

T-Mobile propone ai clienti la possibilità di ricevere un Google Pixel 10a e auricolari gratis con la maggior parte dei piani tariffari nel 2026. Le offerte includono diverse opzioni di acquisto, rendendo più accessibile il nuovo dispositivo. La promozione si rivolge a chi sceglie i piani dell’operatore, senza specificare eventuali condizioni aggiuntive o limitazioni.

Il Google Pixel 10a è al centro di promozioni mirate nel 2026, offrendo opzioni di acquisto flessibili e diverse. vengono analizzate le condizioni principali delle offerte, le caratteristiche hardware principali e le possibilità di reperire il dispositivo sia tramite operatore sia in vendita sbloccata. l’obiettivo è evidenziare i vantaggi concreti e guidare una scelta consapevole senza vincoli superflui. pixel 10a: offerte e opzioni di acquisto. La promozione proposta da t-mobile consente di ottenere gratuitamente il pixel 10a insieme a un paio di Pixel Buds 2a se viene aggiunta una nuova linea con un piano dati idoneo. l’offerta è presentata in modo semplice, senza requisiti di scambio di vecchi dispositivi o obblighi di piano particolarmente onerosi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

