Ruba nel Compro oro in cui lavora | dipendente incastrata dalle telecamere

Una dipendente di un negozio di compro oro è stata denunciata per aver sottratto circa 30mila euro dall’attività in cui lavorava. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i movimenti sospetti, portando all’identificazione e alla successiva denuncia. La donna, assunta da poche settimane, avrebbe compiuto il furto nel locale, traendo vantaggio dalla propria posizione all’interno dell’esercizio.

É successo in Ossola. A finire nei guai una donna di 55 anni che è stata denunciata per furto aggravato dai carabinieri Tradisce la fiducia dei datori di lavoro dopo poche settimane: una dipendente è stata denunciata per un furto da 30mila euro in un "Compro Oro". É successo in Ossola, dove i carabinieri di Domodossola hanno denunciato per furto aggravato una donna ossolana di 55 anni. I carabinieri hanno quindi analizzato i filmati dell'impianto di videosorveglianza interno. Proprio dai video sono emerse le manovre sospette di una dipendente, assunta da poco tempo, ripresa mentre armeggiava in modo anomalo nei pressi della cassaforte.... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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