Enologia teorica e pratica - Parte seconda di Guido Fatucchi il libro

Il prossimo 2 maggio, nell’ambito del Valdichiana Wine Festival, si svolgerà la presentazione del libro “Enologia, teorica e pratica - Parte seconda” scritto da Guido Fatucchi e pubblicato dalla casa editrice Dario Flaccovio. L’evento si terrà ad Arezzo e vedrà la partecipazione di esperti e appassionati del settore vinicolo. Il volume approfondisce aspetti sia teorici che pratici legati all’enologia, offrendo un aggiornamento su tematiche di interesse nel campo vitivinicolo.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Il 2 maggio, nell’ambito del Valdichiana Wine Festival, si terrà la presentazione del volume “Enologia, teorica e pratica - Parte seconda” di Guido Fatucchi – Dario Flaccovio editore. L’appuntamento è fissato alle ore 15:30 presso l’Aula Magna della Misericordia a Castiglion Fiorentino (Arezzo), nel cuore della Valdichiana, dove si svolge l’evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio enologico locale. A intervenire – insieme all’autore – ci saranno: - Rossano Gallorini, organizzatore del festival, - la dott.ssa Elena Badini, agronoma, - Antonio Bernardini, presidente del Comitato per la valorizzazione della Val di Chio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Enologia, teorica e pratica - Parte seconda” di Guido Fatucchi, il libro Notizie correlate Un libro riscopre il grande baritono. Guido MalfattiUn artista capace di calcare i palcoscenici più prestigiosi senza mai recidere il cordone ombelicale con la sua terra d’origine. Guida pratica al giornalismo: strumenti, etica, tecniche quotidiane, il libro di Remo FerraraGuida pratica al giornalismo: strumenti, etica, tecniche quotidiane: è sbarcato su Amazon, il libro del giornalista salernitano Remo Ferrara.