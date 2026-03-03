Guida pratica al giornalismo | strumenti etica tecniche quotidiane il libro di Remo Ferrara

È disponibile su Amazon il nuovo libro di Remo Ferrara, giornalista salernitano. La guida si concentra su strumenti, etica e tecniche quotidiane del giornalismo. L'opera si rivolge a chi vuole approfondire le pratiche e i principi fondamentali del mestiere. Ferrara propone un manuale pratico per chi desidera conoscere meglio il mondo dell'informazione e le sue modalità operative.