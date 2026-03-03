Guida pratica al giornalismo | strumenti etica tecniche quotidiane il libro di Remo Ferrara
È disponibile su Amazon il nuovo libro di Remo Ferrara, giornalista salernitano. La guida si concentra su strumenti, etica e tecniche quotidiane del giornalismo. L'opera si rivolge a chi vuole approfondire le pratiche e i principi fondamentali del mestiere. Ferrara propone un manuale pratico per chi desidera conoscere meglio il mondo dell'informazione e le sue modalità operative.
Guida pratica al giornalismo: strumenti, etica, tecniche quotidiane: è sbarcato su Amazon, il libro del giornalista salernitano Remo Ferrara. A curare la prefazione, Ottavio Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.Non si tratta di un manuale saccente da cattedra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
“Etica ed economia devono andare a braccetto”: Daniele Damele ospite de Lo Scaffale con il libro Etica ed economiaSi può crescere, fare impresa e costruire benessere senza perdere di vista la dignità delle persone e il bene comune? È una domanda semplice, ma...
Leggi anche: Guida pratica al menù portafortuna di Capodanno: uva sì e gamberi no
Una raccolta di contenuti su Remo Ferrara
«Guida pratica al giornalismo»: il nuovo libro di Remo FerraraSi chiama «Guida pratica al giornalismo: strumenti, etica, tecniche quotidiane», è il nuovo libro di Remo Ferrara, giornalista dalla lunghissima esperienza, con ... ilmattino.it
Editoria, su Amazon c’è la Guida pratica al giornalismo di Remo FerraraStampaE’ in distribuzione su Amazon la Guida pratica al giornalismo: strumenti, etica, tecniche quotidiane di Remo Ferrara. La prefazione è affidata ad Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei ... salernonotizie.it