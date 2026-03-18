un libro riscopre il grande baritono guido malfatti

Un nuovo libro dedicato al grande baritono ripercorre la carriera di un artista che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi, mantenendo sempre un forte legame con la sua terra d’origine. L’opera presenta una cronaca dettagliata delle sue esibizioni e dei momenti chiave della sua vita professionale, senza entrare nel merito di motivazioni o interpretazioni personali.

Un artista capace di calcare i palcoscenici più prestigiosi senza mai recidere il cordone ombelicale con la sua terra d’origine. È Guido Malfatti (1919-2015) il protagonista dell’evento in programma sabato 28 marzo alle 11 nella Sala Antica Armeria di Palazzo Ducale. L’occasione è la presentazione del volume “Ed or fra noi parliam da buoni amici - Guido Malfatti, orgoglio lucchese. Un grande baritono cittadino del mondo”, scritto a quattro mani dal giornalista Sirio Del Grande e da Fabrizio Malfatti, figlio dell’artista, edito da Tralerighe Libri. L’incontro, moderato da Sara Vannelli, è organizzato dal Circolo della Stampa di Lucca nella rassegna “Pila di Libri”, in collaborazione con la Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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