Scandiano | Furto in negozio carabiniere ferito durante l’arresto di un 31enne con precedenti Fuga del complice

Durante la notte, i carabinieri sono intervenuti in un negozio di surgelati a Scandiano, dove un uomo di 31 anni ha opposto resistenza all’arresto. Durante l’operazione, un militare è rimasto ferito. Il suo complice è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Un furto notturno in un negozio di surgelati, parte di una catena locale, si è trasformato in un episodio di resistenza all'arresto a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, con un carabiniere ferito e un uomo di 31 anni, Marauane Ben Hicham Bouaziz, arrestato in flagranza. L'evento, accaduto nelle prime ore di ieri, 8 febbraio 2026, rappresenta l'ennesimo colpo ai danni della titolare dell'attività, Antonietta Napodano, che ha già subito due furti simili nel corso del 2025 sempre nei suoi punti vendita. La vicenda, che ha visto un inseguimento e una colluttazione con i militari, solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività commerciali nella zona e sul ripetersi di azioni criminali da parte dello stesso soggetto, già noto alle forze dell'ordine.

