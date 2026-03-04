Roma Film Music Festival 2026 | il grande cinema torna a suonare nella Capitale

Si svolge la quinta edizione del Roma Film Music Festival, una manifestazione internazionale dedicata alle colonne sonore. La manifestazione si tiene nella Capitale e presenta sia esclusive nazionali sia celebrazioni storiche legate al mondo del cinema. L'evento richiama appassionati e professionisti del settore, offrendo un'occasione per scoprire nuove composizioni e rivedere brani iconici. La manifestazione si svolge in diverse location della città.

Cosa: Quinta edizione del Roma Film Music Festival, manifestazione internazionale dedicata alle colonne sonore con esclusive nazionali e celebrazioni storiche. Dove e Quando: Roma (Auditorium Conciliazione e Forum Theatre) dal 16 al 22 marzo 2026; tappe speciali a Milano (Teatro Lirico Giorgio Gaber) il 2 e 3 maggio 2026. Perché: Per vivere l'emozione della saga di Star Wars con orchestra dal vivo, celebrare il centenario di Piero Umiliani e ascoltare per la prima volta in Italia la leggenda del piano Randy Kerber. La magia del grande schermo non sarebbe la stessa senza il soffio vitale della musica. Dal 16 al 22 marzo 2026, la Capitale torna a trasformarsi nel centro gravitazionale della musica per immagini con la quinta edizione del Roma Film Music Festival.