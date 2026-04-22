Ennesimo episodio di vandalismo in viale Dante

Nella notte, in viale Dante, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo. Una panchina è stata divelta e danneggiata, mentre sotto i supporti in ferro sono state scritte con vernice. La zona è stata oggetto di diversi atti simili negli ultimi mesi, senza che siano ancora state identificate le persone responsabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e i rilievi di rito.

«Ennesimo episodio di vandalismo questa notte in zona. È stata divelta e vandalizzata una panchina, sono comparse sotto i supporti in ferro delle scritte. Se, come riteniamo noi di Forza Nuova, è in corso una "guerra" fra bande per il controllo della zona, le istituzioni intervengano senza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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